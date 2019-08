بالصور: جينيفر لوبيز تبهر جمهورها المصري في حفل بالعلمين

View this post on Instagram

مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة. مدينة العلمين الجديدة هي مدينة متكاملة، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وابراج عملاقة.