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المملكة المتحدة

استطلاع: أغلبية البريطانيين يدعمون الخروج من الاتحاد حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
استطلاع: أغلبية البريطانيين يدعمون الخروج من الاتحاد حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان
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رويترز
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أظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية يوم الاثنين أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بأي وسيلة" حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".

ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة عارضوا هذا التصريح. واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.

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