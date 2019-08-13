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المغرب

ملك المغرب محمد السادس يقرر التوقف عن الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده

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بقلم:  يورونيوز 
ملك المغرب محمد السادس يقرر التوقف عن الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده
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رويترز
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أعلن القصر الملكي المغربي في بيان الثلاثاء أن العاهل المغربي محمد السادس الذي يبلغ السادسة والخمسين من العمر في الحادي والعشرين من آب/اغسطس الحالي، قرر التوقف عن الاحتفال بهذه المناسبة.

وجاء في البيان "أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أصدر أمره المنيف بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد".

وكان الاحتفال بعيد الملك يتزامن تقليدياً مع الاحتفال ب"بعيد الشبيبة". وخلال حكم الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي، كان يحتفل بهذا العيد في يوم ميلاد الملك الثامن من تموز/يوليو.

وتزامن الاحتفال بعيد الشبيبة العام الماضي مع الاحتفال بعيد الاضحى.

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المصادر الإضافية • وكالة الصحافة الفرنسية