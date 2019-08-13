فيديو لسوخوي 27 روسية تعترض "إف 18" اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي

بث التلفزيون الحكومي الروسي، شريط فيديو يظهر طائرة مقاتلة روسية تحلق فوق طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، لإبعادها عن طائرة ركاب تقل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

المناورة قامت بها طائرة روسية مقاتلة من طراز "Su-27" لإبعاد مقاتلة من طراز "F-18" تابعة لحلف الناتو، ويظهر الفيديو تعامل الطائرة الروسية بحدة مع طائرة حلف الناتو، التي أجبرت إلى تغيير مسارها والإنحراف يسارا.

وذكرت وكالة انباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء، أن الحادثة وقعت فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.

وقالت الوكالة ان طائرة شويغو كانت عائدة الى موسكو من منطقة كالينينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق والتي تحيط بها بولندا وليتوانيا وكانت تقل مراسلا للوكالة على متنها أيضا.

وقالت إن طائرة إسبانية من طراز "F-18" مقرها في ليتوانيا حاولت الاقتراب من طائرة شويغو، مما دفع إحدى طائرتي مقاتلتين روسيتين طراز"SU-27" ترافقه لإبعادها.

وتكررت المواجهات في السنوات الأخيرة بين الطائرات الحربية الروسية، وحلف شمال الأطلسي، حيث رفع الجانبان عدد الطائرات الحربية المرافقة للطائرات المدنية سيما التي على متنها كبار الشخصيات، ما يوحي بتصاعد التوتر بين روسيا والغرب.

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