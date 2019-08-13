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المملكة العربية السعودية

شاهد: سجناء سعوديون يؤدون فريضة الحج للمرة الأولى

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بقلم:  يورونيوز 
سعوديون سجناء يؤدون فريضة الحج
سعوديون سجناء يؤدون فريضة الحج -
حقوق النشر
رويترز
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يؤدي سجناء سعوديون شعيرة الحج هذا العام في إطار حملة إصلاحية غير مسبوقة تنظمها المديرية العامة للسجون ويستفيد منها 50 سجينا يرافقهم 32 فردا من ذويهم.

مقر الحملة لا يمكن تمييزه عن مقرات الحجيج التقليدية، فالسجناء لا يرتدون ملابس السجن ولا توجد أي قيود ظاهرة على حريتهم وتنقلاتهم، ولا يمكن تمييزهم عن ضباط مديرية السجون المصاحبين لهم.

يقول بندر بن علي الخرمي، مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون، "الهدف الرئيسي للبرنامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم".

ويضيف "وجدنا البرنامج الأمثل هو من خلال أداء مناسك الحج وبرفقة ذويهم".

وتسعى مديرية السجون السعودية إلى التوسع في أعداد المستفيدين خلال مواسم الحج القادمة. ويتضمن برنامج الحج مجموعة من الأنشطة الدعوية والثقافية والترفيهية التي تستهدف الترويح عن السجين فضلا عن نشر الوعي الديني عن طريق حلقات القرآن ودروس العلم الشرعي.

يقول أحد المستفيدين من البرنامج (25 عاماً) بعد أن انتهى من شعيرة رمي الجمرات "مرتاح راحة نفسية تامة، وأشكر كل من ساهم في أدائنا فريضة الحج. ثم يضيف "دعوت أن الله يسهل أمورنا ودعوت لأبي وأمي".

وتأتي حملة حج السجناء في إطار برنامج "ثقة" لإعادة تأهيل السجين قبل عودته إلى المجتمع من خلال أنشطة نوعية في أجنحة مخصصة، وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامجه الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلا عن مساعدة المستفيد في الحصول على عمل أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب خارج السجن.

المصادر الإضافية • رويترز