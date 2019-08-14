من هو محمد رفيق صاحب ال65 عاما الذي منع وقوع مذبحة بمسجد في النرويج

أصبح رجل باكستاني مقيم في النرويج، بطلا ينال الاشادة والتقدير من قبل المسؤولين، بعدما أظهر شجاعة في التصدي لمسلح كان يريد أن يرتكب مذبحة في حق مصلين كانوا متواجدين بمسجد بالقرب من أوسلو خلال عيد الأضحى.

وكان محمد رفيق (65 عاما) متواجدا خارج المركز، يوم السبت، قبيل وقوع الهجوم، حين رأى فيليب مانسوس (21 عاما)، هو بصدد تنفيذ هجومه.

وكرد فعل من رفيق قام بالتصدى للمهاجم وإلقائه على الأرض، قبل ان ينتزع منه الأسلحة بمساعدة من أشخاص كانوا بالقرب من المكان، وهو التدخل الذي منع حدوث كارثة مشابهة لحادثة المسجدين في كريستن شيرش بنيوزيلاندا.

وقال محمد "سمعت صوت إطلاق نار آت من الخارج، أطلق النار باتجاه الرجلين"، قبل أن يركض باتجاهه ويوقعه أرضا ويشل حركته، ثم أتى الرجلان لمساعدته"

مضيفا "وضع المهاجم إصبعه في عيني، إصبعه بالكامل"، مشيرا إلى أنه كان يحمل أسلحة نارية متنوعة، وكان يرتدي درعا واقيا وخوذة على رأسه.

وذكر رفيق المقيم في النرويج منذ عامين ونصف أنه بدأ يتعافي من الإصابات على مستوى عينه ويده التي تورمت خلال اشتباكه مع المهاجم.

وقد ساهمت خبرة رفيق المهنية في تمكنه من السيطرة على الموقف، حيث كان يشغل منصب ظابط في سلاح الجو الباكستاني.

واشادت الشرطة النرويجية بالعمل الذي قام به رفيق ومن معه، وذكرت في بيان "لا شك أن الاستجابة السريعة والحاسمة من الأشخاص داخل المسجد أوقفت المهاجم. لقد أظهروا شجاعة عظيمة".

وكانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان منفذ الهجوم قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو، ولم يصب أحد في الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم.

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