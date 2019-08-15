ناقلة النفظ غريس 1: ظريف يتهم واشنطن بمحاولة "القرصنة"

اتهم وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، واشنطن بمحاولة "القرصنة" في إشارة للناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق والتي قالت سلطات جبل طارق إنها ستفرج عنها اليوم.

ولا يزال من غير المفهوم بعد إذا ما كان كلام ظريف جاء على طلب أميركي مستجد، لاحتجاز الناقلة، بعد الإعلان عن الإفراج عنها، أو أنه يتعلق بمحاولات أميركية سابقة.

وكان السفير الإيراني في لندن قال إن الولايات المتحدة الأميركية بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها "لقيت هزيمة نكراء" مضيفاً أن الناقلة ستغادر جبل طارق قريباً.

وكانت صحيفة "كرونيكل المحلية" قالت في وقت سابق إن السلطات في جبل طارق أفرج عن غريس 1، ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ الرابع من تموز/يوليو بعد شكوك في خرقها العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وبحسب المصدر نفسه، اتخذ رئيس حكومة جبل طارق، فابيان ريكاردو، قرار الإفراج عن الناقلة بعد تلقي السلطات في جبل طارق، رسالة خطية من الجانب الإيراني، حيث تعهدت طهران بعدم إفراغ حمولة السفينة في سوريا.

وقالت الصحيفة في سلسلة من التغريدات عبر حسابها على تويتر إنه "لا يوجد طلب أميركي حالياً أمام المحكمة بجبل طارق بشأن الناقلة"، ما يعارض أخباراً صدرت صباح اليوم وتحدثت عن سعي أميركي لدفع سلطات جبل طارق إلى عدم الإفراج عن الناقلة.

ويضيف المصدر أنه ليس من المعلوم حتى الساعى متى سيحين موعد إبحار الناقلة، أو إذا ما كانت واشنطن ستتقدم بطلب رسمي أمام المحكمة لإيقاف الناقلة مجدداً قبل إبحارها.