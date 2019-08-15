مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس إثر عملية طعن

قال مسؤولون إسرائليون إن شابين فلسطينيين هاجما عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالسكاكين في البلدة القديمة في القدس الخميس قبل أن تطلق عليهم النار ما أسفر عن مقتل أحدهما.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح قبل أن يقو بإطلاق النار على المهاجمين.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص وأعلنت جرح إثنين آخرين. وتابعت الوزراة بقولاها إن جروح أحدهما متوسطة في حين لم تحدد إصابة الثاني. وبحسب مستشفى شعاري تسيديك الإسرائيلي فإن الإصابة الثانية حرجة.

🔴🇵🇸⚡🇮🇱 [ VIDÉO ] Quatre jours après que les forces israéliennes ont attaquées les fidèles Palestiniens de la Mosquée Al-Aqsa le jour de #EidAlAdha , deux jeunes Palestiniens ont menés aujourd'hui une opération riposte contre la police israélienne à Jérusalem. pic.twitter.com/9CokhBycQp — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) August 15, 2019

ولفتت الشرطة إلى إصابة شخص آخر في المكان في ساقه دون مزيد من التفاصيل.

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وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس هذا الأسبوع بعد تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية مع بعضها واندلاع المواجهات في موقع مقدس لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأسفرت المواجهات التي وقعت الأحد بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في الحرم القدسي عن إصابة عشرات الفلسطينيين وأربعة من عناصر الشرطة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمت القدس لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وترى إسرائيل في القدس كاملة عاصمة لها بينما ينظر الفلسطينيون إلى الجزء الشرقي من المدينة كعاصمة لدولتهم المستقبلية.