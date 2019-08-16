زعمت أمرأتان أخريان أنهما تعرضتا لإساءة جنسية من جانب الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إيبستين وأقامتا دعوى قضائية طلبتا فيها تعويضا قدره 100 مليون دولار من أمواله.

والدعوى التي أقيمت مساء الخميس أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن هي الثانية على الأقل المتصلة بسلوك إيبستين الجنسي منذ إعلان وفاته في العاشر من أغسطس آب عن 66 عاما منتحرا فيما يبدو في زنزانته.

ولم يرد المحامون الموكلون عن إيبستين على الفور على طلب للتعليق.

وكان إيبستين قد أنكر في يوليو تموز اتهامه بالاتجار بالجنس بين عامي 2002 و2005 بما شمل عشرات القاصرات. وقال المدعون إنه جند فتيات وقدم لهن أموالا من أجل عمليات تدليك له تحولت في طبيعتها إلى أعمال جنسية.

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