شاهد: شرطي محاصر من المحتجين في هونغ كونغ يشهر مسدسه للدفاع عن النفس

اتخذت المواجهة بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب، طابعا أكثر عنفا أمس، الثلاثاء، في مطار هونغ كونغ الدولي.

وأظهرت لقطات فيديو ضابط شرطة من مكافحة الشغب، يتعرض للضرب من قبل المتظاهرين بالهراوات، وبدا أنه محاصر في زاوية من زوايا المبنى، ما دفع به إلى إشهار مسدّسه دفاعاً عن النفس.

ونرى في الفيديو أعلاه المتظاهرين هاربين من أمام الشرطي دفعة واحدة بعد أن أشهر مسدسه.

وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم الثلاثاء من مطار هونغ كونغ، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يحتل فيه المحتجون المطار.

في وقت كانت الخطوط الجوية لا تزال تعمل على تراكم أكثر من 200 رحلة من يوم الاثنين عندما أعلن المطار في فترة ما بعد الظهر أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية.

قالت شرطة هونغ كونغ إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بتهمة التجمع غير القانوني، والاعتداء على ضباط الشرطة وحيازة أسلحة.

وقال مسؤولون في بيان، إن بعض المحتجين احتجزوا مسافرًا وصحافيًا وتم الإعتداء عليهم، وعرقلوا المسعفين لنقل الرجلين إلى المستشفى.

يذكر أن اضطرابات المطارات تصاعدت، بسبب ما يعتبره الكثير من سكان هونغ كونغ، تراجعا متزايدًا للحريات التي وعدوا بها في عام 1997، عندما دخلت هونغ كونغ تحت الحكم الصيني، بعد أن كانت مستعمرة بريطانية.

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