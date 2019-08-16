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زيمبابوي

شرطة زيمبابوي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أنصار المعارضة

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
محتجون يفرون من غاز مسيل للدموع أطلقته شرطة زيمبابوي
محتجون يفرون من غاز مسيل للدموع أطلقته شرطة زيمبابوي -
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رويترز
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قال شهود عيان، إن شرطة زيمبابوي أطلقت اليوم الجمعة 16 أغسطس/آب الغاز المسيل للدموع، وانهالت على أكثر من 100 من أنصار المعارضة بالضرب مستخدمة الهراوات، وذلك بعد تحديهم الحظر على الاحتجاجات في وسط العاصمة هاراري.

وعاد المحتجون، الذين كانوا ينشدون ويهتفون بشعارات، سريعا إلى الميدان الرئيسي، مكان تجمعهم المتفق عليه، قبل أن تفرقهم الشرطة المسلحة بهراوات مجددا.

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