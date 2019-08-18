شاهد: الآلاف بدون مأوى في بنغلادش اثر حريق شب في حي عشوائي بداكا

قال مسؤولون في حكومة بنغلادش اليوم الأحد إن نحو ثلاثة آلاف شخص أصبحوا دون مأوى بعد أن أتى حريق ضخم على مئات الأكواخ في حي فقير على المشارف الشمالية للعاصمة داكا.

وأسفر الحريق الذي اندلع في حي ميربور المكتظ بالسكان مساء الجمعة عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة من الدخان الكثيف وهي تتصاعد من المنطقة التي تقع على بعد بضع كيلومترات من ملعب الكريكت الرئيسي في البلاد.

وقال أنور حسين، وهو مدير في محطة ميربور للإطفاء، إن فرق مكافحة الحرائق تكبدت العناء للوصول إلى ما يكفي من المياه وبذلت الجهود على مدار ثلاث ساعات لإطفاء الحريق.

وقال إنامور رحمن وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة "وفقا للجنة التحقيق التابعة لنا فقد تضرر 1200 كوخ واحترق منها بالكامل 750 كوخا".

وقال مسؤولون إن الحريق لم يسفر عن قتلى لأن أغلب السكان كانوا خارج الحي يحتفلون بعيد الأضحى.

وأشار رحمن إلى أن الحكومة ستقدم إعانات مبدئية للمتضررين وستحقق السلطات في سبب الحريق وتقيم حجم الأضرار.

واندلاع الحرائق في المصانع والأحياء الفقيرة والأسواق أمر شائع في بنغلادش.

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