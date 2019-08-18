شاهد: إسرائيل تبتكر نظاما لمطاردة واصطياد الناموس بالليزر

نجحت شركة بزيغو الإسرائيلية في التوصل إلى جهاز يستطيع اتباع مسار الناموس وتحديد مواقعه باستخدام أشعة الليزر.

ويقوم الجهاز بالإشارة إلى موقع الناموس بضوء الليزر كما يرسل إشعاراً لتطبيق خاص على الهواتف الذكية للتنبيه بوجود ناموسة في موقع أو غرفة ما بالشقة التي يوضع فيها الجهاز.

وقال ناداف بينيديك، الشريك المؤسس، لبزيغو إن الجيل الأول من أبحاثه كان تطوير جهاز يعمل كرادار لتحديد مواقع الناموس، مضيفاً أن الجيل الثاني سيتضمن تقنية لقتل الناموس عن بعد.

ويتكون جهاز تحديد مواقع الناموس من عدسة وجهاز استشعار وتم التوصل إلى تقنيته بعد ثلاث سنوات من دراسة أنماط حركة الناموس.

ومن المنتظر أن يتم طرح الجهاز في الأسواق عام 2020 بمبلغ 169 دولاراً أمريكياً وقال بينيديك إنه تلقى المئات من طلبات الشراء حتى الآن.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الناموس يعد واحد من أكثر الحيوانات خطورة على حياة الانسان نظراً لقدرته على نقل الأمراض المميتة مثل الملاريا التي قتلت 438 ألف شخصاً عام 2015.

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