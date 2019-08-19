تركيا تحتجز 330 مهاجرا كانوا يحاولون العبور إلى اليونان

قال مسؤولون يوم الأحد إن السلطات التركية احتجزت 330 مهاجرا كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال خفر السواحل في منطقة بإقليم جناق قلعة غرب البلاد إنه نفذ سبع عمليات لانتشال المهاجرين الذين حاولوا العبور منذ مساء السبت.

وأضاف أن المهاجرين الذين احتُجزوا جاؤوا من أفغانستان وسوريا وإيران والعراق مشيرا إلى أن أعداد من يحاولون العبور إلى ليسبوس زادت في الآونة الأخيرة وأن 699 شخصا احتجزوا منذ العاشر من أغسطس - آب.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أعداد من يصلون لدول الاتحاد الأوروبي من البحر المتوسط، بما يشمل مهاجرين يقطعون رحلة أخطر وأطول من شمال أفريقيا لإيطاليا، بلغت 172301 في 2017 انخفاضا من 362753 في 2016 وما يفوق المليون في 2015.

وتناقص العدد بشكل حاد منذ 2015 بعد أن بدأت تركيا تشديد الرقابة على المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا عبر أراضيها مقابل مساعدات حجمها ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وتعهدات بتخفيف القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول أوروبا للأتراك.

لكن لا يزال الكثيرون يحاولون القيام بالرحلة القصيرة المحفوفة بالمخاطر لتبقى بذلك تركيا إحدى نقاط انطلاق المهاجرين الرئيسية نحو أوروبا.

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