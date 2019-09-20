تركيا: انقاذ 14 مهاجرا والبحث عن طفل مفقود

انقذت شرطة خفر السواحل التركية، 14 مهاجرا يوم الجمعة بعد غرق قارب قبالة ساحل إيجة التركي أثناء توجهه إلى اليونان. ولا تزال عملية البحث جارية للعثور على طفل مفقود.

وأضافت شرطة خفر السواحل أن القارب بدأ بالغرق قبالة منتجع ياليكافاك في شبه جزيرة بودروم.

هذا وقد أرسلت شرطة خفر السواحل طائرة هليكوبتر وأربعة قوارب لإنقاذ المهاجرين استجابة لنداء استغاثة.

جدير بالذكر بأن هناك مئات المهاجرين الذين يتوجهون أسبوعيا من تركيا إلى اليونان، بالرغم من اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية في 2016.

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