احتفالٌ بطعم الغضب والتذمر من سوء الأحوال وتردّي الخدمات.. تلك هي طريقةُ ناشط تونسي في التعبير عن سخطه من أداء السلطات المحلية في مدينته.

فقد لجأ الناشط إلى الاستعانة بفرقة نحاسية للعزف قرب حفرة مفتوحة منذ شهر وسط طريق عام في بلدة الكرم شمال تونس ولم تكلف السلطات نفسها أن تردمها فكان ذلك وسيلة وجدها الناشط للاحتجاج على تأخر البلدية في إتمام الأشغال. وقد تم تصوير الحدث ونشره في فيديو على موقع فيسبوك على الانترنت يوم الأحد الماضي.

"سنة حلوة يا جميل"

وكتب على لافتة في عين المكان عبارة: "عيد ميلاد حفر 30 يوما! أين أنت يا رئيس بلدية الكرم؟". وكانت السلطات قد أحدثت الحفرة بهدف إصلاح تسرب للمياه العادمة في عملية يبدو أنها ليست الأولى من نوعها.

هذه بتلك !

وفي تعليق على "الاحتفال" قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني خلال حديث مع إحدى الإذاعات المحلية، إن شركة استغلال وتوزيع المياه منوط بعهدتها إتمام الأشغال التي توقفت مؤقتا، بسبب تشابك أسلاك وقنوات للتطهير والهاتف، وأثنى المسؤول على صاحب الفكرة "الذي لجأ إلى التعبير عن همه بشكل حضاري جميل"، لكنه أشار على الناشط بأن يحتفل بعيد ميلاد تأخره عن دفع الضرائب أيضا!

عيد ميلاد الحفرة 🤣💕 Publiée par Firas Werghi sur Dimanche 18 août 2019

ويعتزم الناشط التونسي صاحب الفكرة الطريفة إقامة حفل موسيقي آخر، للاحتفال هذه المرة بعيد ميلاد "النفايات"، الموجودة في أماكن قريبة من المنطقة التي يقطنها، والتي ينفي رئيس البلدية وجودها، قائلا إن الأمر يتعلق بإعادة تأهيل حدائق ومنتزهات، وقد شُرع في العملية بالفعل وفق ما صرح به للإذاعة نفسها.

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