من هو دامير يوسوبوف "بطل" روسيا الذي أنقذ حياة 233 راكبا بعد هبوط اضطراري في حقل؟

اعتبر الروس نجاح طائرة ركاب مدنية تحمل 233 مسافرا في الهبوط اضطراريا في حقل ذرة على أطراف العاصمة موسكو بمثابة معجزة وذلك بعدما اصطدمت بسرب طيور عقب إقلاعها بوقت قصير.

وأشادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا بقائد الطائرة دامير يوسوبوف ووصفته "بالبطل" قائلة إنه أنقذ حياة 233 شخصا "بعدما هبط بتمكن بالطائرة دون إطارات الهبوط وبمحرك معطوب داخل حقل ذرة".

قائد طائرة "إيرباص 321" التابعة لشركة أورال للخطوط الجوية، دامير يوسوبوف يبلغ من العمر 41 عامًا. وقام بإجراء اتصالات هاتفية بالمطار عندما شعر بالمشكل الذي تواجهه الطائرة وطلب من مصالح المطار ترخيص الهبوط الاضطراري، لكنه بعد صعوبة التوصل بالمطار اضطر إلى اتخاذ القرار والهبوط في حقل الذرة على بعد ميل.

ولد في سيبيريا وفي مسيرته المهنية اليوم نحو 10 آلاف ساعة من الطيران على الخطوط الجوية، وأثبت أنه كفوء في مهمة قيادة الطائرات على الرغم من رفضه من مدرسة الطيران المدني في المرة الأولى التي تقدّم بفحص دخول إليها.

وكان يوسوبوف قد رفض من المدرسة لأسباب صحية ودرس المحاماة عوضاً عن ذلك. مع ذلك عاد إلى المدرسة وتخصص ودرس وتخرج منها ويصفه زملاؤه بالهادئ والصامت.

بعض وسائل الإعلام الروسية قارنت ما جرى برحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1549 التي هبطت اضطراريا فوق نهر هدسون في العام 2009 بعد اصطدامها بسرب أوز.

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من جهتها قالت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية إن الظروف التي أجرى فيها الطياردامير يوسوبوف الهبوط الإضطراري وانقاذه لحياة الطاقم والركاب كانت صعبة للغاية. وتلعت "الطيار العبقري أنقذ حياة الجميع. وأشارت الوكالة نقلا عن بعض الركاب "بعد نجاح عملية الهبوط صفق الركاب لفترة طويلة لتحية الطيار وسارع بعض الركاب بعد مغادرة الطائرة لاحتضان وشكر قائد الطائرة على إنقاذ حياتهم".

أما حاكم منطقة يوسوبوف، يفجيني كوفاسيف فقد قال "أظهر طاقم رحلة الخطوط الجوية أورال مهارة رائعة وروعة في الهبوط الأمن في حقل الذرة الروسي".