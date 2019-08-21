الخارجية اليونانية: لا استعداد لدينا لتسهيل مسار "أدريان داريا 1" إلى سوريا

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، اليوم، الأربعاء، إن بلاده لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية مبحرة في البحر الأبيض المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيس لقناة إيه. إن. تي1 التلفزيونية اليونانية "نريد توصيل رسالة بأننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا". وتحمل الناقلة التي غيرت اسمها من "غريس 1" إلى "أدريان داريا 1" نحو مليوني طن من النفط الخام، وتم إطلاقها من جبل طارق بعد احتجاز دام نحو ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن تصل إلى مرفأ كالاماتا اليوناني بحسب ما تشير إليه بيانات مواقع متخصصة في متابعة الملاحة البحرية. وترغب واشنطن في أن يتم إيقاف الناقلة مجدداً لأنها تربط بينها وبين الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبره البيت الأبيض منظمة إرهابية.

ورغم أن نائب وزير الخارجية اليوناني قال إن اليونان لا تمتلك المؤهلات اللوجستية لاستقبال ناقلة بهذا الحجم، إلا أنه لم يلغِ كلياً احتمالاً رسوها في ميناء يوناني.