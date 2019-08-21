وكالة: شركة شحن إيرانية تستأجر الناقلة أدريان داريا بعد احتجازها في جبل طارق

ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم، الأربعاء، أن شركة شحن إيرانية تستأجر في الوقت الحالي الناقلة أدريان داريا التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.

وأصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تذكره بالاسم: "تجدر الإشارة إلى أن السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا ويستأجرها حاليا الحرس الثوري".

ونشرت الوكالة هذه المعلومات في أعقاب مقابلة مع رئيس الحرس الثوري علي رضا تنغسيري، الذي قال بلهجة لا تخلو من التحدي، إن الناقلة لا تحتاج مرافقة لحمايتها.

وكان وزير الخارجية الامريكية ماك بومبيو حذر يوم أمس، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة، ستتخذ جميع الخطوات التي من شأنها أن تحول دون إبحار الناقلة في البحر الأبيض المتوسط، وإفراغ شحنتها من النفط في سوريا، وهو ما يمثل انتهاكا للعقوبات الامريكية. وكانت إيران نفت أن تكون الناقلة متوجهة إلى سوريا.

في السياق، قالت طهران اليوم الأربعاء إن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر لكن طاقمها بخير ويجرى إصلاحها.

وأشار التقرير الإيراني إلى أن الناقلة المعطلة تدعى (هيلم). ويشير الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هناك ناقلة بنفس الاسم على قائمة الأفراد والشركات والسفن التي تنطبق عليها العقوبات الأمريكية.

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