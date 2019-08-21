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روسيا

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن طائرة حربية مسيرة جديدة بوزن 6 أطنان

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بقلم:  يورونيوز 
صورة للطائرة المسيرة "أتليوس - يو" خلال عملية التحليق الأولى (وزارة الدفاع الروسية)
صورة للطائرة المسيرة "أتليوس - يو" خلال عملية التحليق الأولى (وزارة الدفاع الروسية) -
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Russia. Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout via REUTERS
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نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس، الأربعاء، شريط فيديو لعملية اختبار طائرة مسيرة ثقيلة، أطلقت عليها اسم "أتليوس - يو"، في ثاني اختبار من نوعه يتم في شهر آب/أغسطس.

وكانت الوزارة قد عرضت نموذجاً آخر من صناعة روسية، لطائرة شبيهة أطلق عليها اسم "أوخوتنيك"، أي "الصياد".

وبعد تأخير طرأ على عملية التصنيع، حلقت الطائرة المسيرة التي يبلغ وزنها ستة أطنان في سماء روسيا، وذلك لمدة 32 دقيقة، الثلاثاء الفائت، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب الوزارة إن الطائرة الجديدة مخصصة بالدرجة الأولى للطلعات الاستكشافية والاستخباراتية، ويرى مراقبون أن وزنها الضخم سيمكنها من التحليق على ارتفاع شاهق، كما أنها ستكون قادرة على حمل ذخائر بوزن طن تقريباً.

وتقول الوزارة إن الطائرة قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة بطريقة متواصلة.

المصادر الإضافية • رويترز