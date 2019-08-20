ترامب يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس/آب، تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثماني بعد استبعادها منها في العام 2014، ما يثير نقطة خلاف جديدة مع حلفائه في مجموعة السبع.

وصرح ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "يؤيد ذلك بالتأكيد". وجاء تصريح ترامب قبل أيام فقط من انعقاد قمة مجموعة السبع التي لا تحضرها روسيا في بياريتز بفرنسا، مؤكدا "من الملائم بدرجة أكبر مشاركة روسيا" في المجموعة.

وكانت روسيا أحد الأعضاء في المجموعة التي عرفت بمجموعة الثماني خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2014، إلا أن هذه المجموعة وبعد خروج روسيا أصبحت تتألف من سبع دول فقط وأطلق عليها مجموعة السبع. واتخذ القرار باستبعاد روسيا وتجميد عضويتها بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.

وقام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحلفاؤه بإلغاء قمة مجموعة الثماني التي كان من المقرر عقدها في حزيران/يونيو في سوتشي ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت 24 أغسطس/آب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي تستضيفها فرنسا وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضم مجموعة السبع حاليا، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

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