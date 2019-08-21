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رياضة

الجزائري الدولي إسلام سليماني ينتقل من ليستر سيتي إلى موناكو على سبيل الإعارة

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع رويترز
إسلام سليماني- أرشيف رويترز
إسلام سليماني- أرشيف رويترز
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انتقل إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر من ليستر سيتي إلى موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد. وأعلن ليستر انتقال اللاعب البالغ عمره 31 عاما، والذي كان قد قضى الموسم الماضي مع فناربخشه التركي.

وربما يبدأ سليماني، الفائز مع الجزائر بكأس الأمم الأفريقية هذا الصيف في مصر، مسيرته مع موناكو في الدوري يوم الأحد المقبل.

وأحرز سليماني 13 هدفا في 46 مباراة مع ليستر، منذ انتقاله عام 2016، كما أمضى فترة إعارة قصيرة مع نيوكاسل يونايتد العام الماضي.

جدير بالذكر بأن سليماني كان قد لعب أيضا في صفوف فريقي شبيبة الشراقة وشباب بلوزداد في الجزائر قبل أن يخطف الأنظار في أوروبا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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