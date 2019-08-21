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الفاتيكان

شاهد: طفلة ترقص وتصفق خلال عظة البابا فرنسيس

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع رويترز
رويترز
رويترز
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أدخل البابا فرنسيس البهجة على قلوب الجماهير عندما أمر بترك فتاة مريضة ترقص وتصفق بحرية بعد أن صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة يوم الأربعاء.

وهربت الفتاة، التي كانت ترتدي قميصا ورديا عليه كلمة "حب" بالإنجليزية، من أمها في الصف الأول للحضور لتصعد على المسرح الرخامي الكبير. وظلت تتمايل ذهابا وإيابا أمام البابا وكانت تصفق بقوة من حين لآخر.

وأشار البابا لرجال الأمن بعدم التعرض لها. وعادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

وقال البابا في نهاية العظة التي امتدت لأكثر من ساعة "هذه الفتاة المسكينة ضحية مرض ولا تعي ما تفعله".

وأضاف "عندما نرى شخصا يعاني فعلينا أن نصلي".

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