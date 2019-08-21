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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: أمريكي يعثر على رسالة بحار روسي عمرها 50 عاماً في ألاسكا

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بقلم:  يورونيوز 
رسالة البحار الروسي
رسالة البحار الروسي -
حقوق النشر
رويترز
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عثر رجل على رسالة في زجاجة لبحار روسي عمرها 50 عاماً على بعد حوالي ألف كيلومتر من مدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال تايلر إيفانوف، الذي عثر على الرسالة أثناء تنقيبه عن الحطب، إنه اضطر لاستخدام أسنانه ومفك خاص لاستخراج الرسالة العالقة داخل الزجاجة.

وأضاف: "كانت الرسالة جافة ولا تزال رائحة الكحول المعتق تنبعث منها".

ونشر إيفانوف الرسالة المكتوبة بالروسية على موقع تويتر وهو ما ساعد على ترجمتها من قبل المستخدمين الروس.

وقرأت الرسالة: "تحية خالصة من سفينة الشرق الأقصى الأم (سولاك في.أر.إكس.إف) بالأسطول الروسي. أطلب ممن يعثر على الزجاجة الرد على عنوان السفينة فلاديفوستوك -43 بي آر إكس إف سولاك".

وتمكنت السلطات الروسية من تحديد كاتب الرسالة وهو قبطان سابق يدعى أناتولي بروكوفييفيتش بوستانينكو البالغ من العمر 86 عاماً الآن.

والعجيب أن بوستانينكو نفى أن يكون هو كاتب الرسالة حتى رأى توقيعه أسفلها.

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