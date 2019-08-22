قرر الاتحاد الدولي للتنس تأجيل المواجهة بين الهند وباكستان لكأس ديفيز المقررة في إسلام أباد إلى تشرين الثاني المقبل "لظروف استثنائية" بعد مراجعة أمنية.

هذا وقد طلب الاتحاد الهندي الأسبوع الماضي من الاتحاد الدولي للتنس نقل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في 14 و15 أيلول، إلى ملعب محايد أو تأجيلها لحين إنخفاض مستوى التوتر بين البلدين.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له "بعد مراجعة عميقة للوضع الحالي في باكستان، عبر لجنة مستقلة من الخبراء والمستشارين الأمنيين قررت لجنة كأس ديفيز تأجيل المواجهة".

وأضاف البيان "استنتجت اللجنة أن الظروف استثنائية ويعطي الاتحاد الأولوية لسلامة الرياضيين والمسؤولين والجماهير..... وسيتم تأكيد الموعد من اللجنة خلال فترة أقصاها يوم التاسع من أيلول".

وسيواصل الاتحاد الدولي متابعة الموقف في باكستان كما ستعيد لجنة كأس ديفيز تقييم الوضع الأمني قبل المواجهة.

هذا وقد طردت باكستان السفير الهندي في وقت سابق الشهر الجاري، كما علقت التجارة الثنائية مع جارتها وأوقفت وسائل المواصلات العامة بين البلدين بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

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