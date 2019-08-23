لم يركب طائرة منذ عام 1981، كانت هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، من إيرلندا إلى الأرجنتين سافر جايمس ماكمانوس حاملاً سنينه التي تقترب من المئة ليشارك في بطولة بوينس آيرس للتانغو.

المتسابق رقم 130، أكبر المشاركين على الإطلاق في هذه الدورة وفي تاريخ المسابقة قاطبة، أعوامه التسعة والتسعين لم تمنعه من أداء بضع جولات من الرقص قبل تكريمه بعد أن اجتاز الجولات الأساسية من المسابقة.

ماكمانوس محارب إيرلندي من أصل اسكتلندي من المحاربين القدماء، خدم ماكمانوس في سلاح الجو الملكي حيث شارك في الحرب العالمية الثانية، وكان في شبابه تقني كهربائيات.

اكتشف التانغو عام 2002 عن طريق ثنائي أرجنتيني في إيرلندا ومن منذ ذاك الحين انتظم بتعلم التانغو لعدة سنوات، والتقى بشريكته في الرقص الأرجنتينية لوسيا سيفا أثناء تلقيه دروساً في الرقص في إيرلندا.

ورغم إدراكه أنه لن يفوز، يقول ماكمانوس أن لديه هدف وهو تجربة شيء جديد واكتساب تجربة جميلة، ويعترف أن اكتشاف التانغو جعله شخصاً أسعد: "في الماضي لم أكن أحب الخروج كثيراً، الآن بمجرد أن يتصل بي أحدهم ليخبرني بأن هناك حفلة راقصة في مكان ما، أقول له نعم سأكون جاهزاً خلال دقيقة! وأذهب. صنعت مئات الأصدقاء، بل الآلاف".

تكاليف الرحلة تكفل بها أصدقاؤه في "ووترفورد تانغو"، وهي مدرسة رقص في مدينة ووتر فورد الإيرلندية، كهدية لعيد ميلاده القادم في الخامس من كانون الأول/ يناير، سيبلغ حينها 100 عام.

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