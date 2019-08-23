الصين تعلن فرض رسوم جمركية "انتقامية" على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكي

كشفت الصين يوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجاً أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول من سبتمبر أيلول على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر كانون الأول.

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