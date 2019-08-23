شاهد: الكشف عن عصابة لتهريب الحيوانات النادرة في إسبانيا

ألقى الحرس المدني الإسباني بالاشتراك مع الوكالة الأوروبية لتطبيق القانون (يوروبول) القبض على 10 أشخاص لتورطهم في شبكة لتهريب الحيوانات النادرة في فوينغيرولا في شمال إسبانيا.

ووجدت القوة المشتركة 200 حيوان من السلاحف والثعابين والببغاوات النادرة ضمن حيوانات أخرى في متجر لبيع الحيوانات الأليفة اتخذه المهربون واجهة لنشاطهم.

وأُلقي القبض على طبيب بيطري ضمن المتهمين وهو الذي تولى إصدار التصاريح البيطرية اللازمة للحيوانات المهربة.

وقال الحرس المدني إن المتهمين سعوا لتهريب الحيوانات النادرة إلى زبائن ومشترين في أفريقيا عبر المغرب.

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