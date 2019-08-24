فيديو: اكتشاف بقايا حوتيْ عنبر في بيرو يسهم في معرفة أسرار حضارة مندثرة

اكشتف علماء آثار في شمال بيرو على بقايا حوتين صغيرين من فصيلة حيتان العنبر، في منطقة ليبرتاد، تحديداً عند ساحل هوانتشاكو (غرب)، إحدى الوجهات السياحية الأبرز في البلاد.

ويعتقد الباحثون، الذين يعملون لصالح جمعية مشروع هوانتشاكو الأثري، أن الحوتين اليافعيْن قد يكونا قدما كذبيحة في حقبة حضارة موتشي، منذ 1500 عام تقريباً، ما يسمح بكشف المزيد من التفاصيل عن تلك الحضارة المندثرة.

وتمّ اكتشاف الحوتين في مزار كانت تقدّم فيه الذبائح وذلك في منطقة بامبا لا كروز، المعروفة من علماء الآثار جيداً.

تشير المصادر التاريخية إلى أن حضارة موتشي ازدهرت في الفترة الممتدة بين العام 100 و800 قبل الميلاد، وكانت منتشرة في شمال البلاد. وبنى أهل موتشي أكبر الأهرامات في أميركا (أهرام الشمس) ونمت مجتمعاتهم في شمال البلاد، حيث تقع تروخيلو، ثالث أكبر مدن بيرو، اليوم.

يقول فيرين كاستيللو، من بعثة العلماء إن الذبائح كانت تقدّم هناك، بالقرب من الشاطئ، في فعل عبادة للبحر. وكانت بعثات أخرى قد اكتشفت في المنطقة هياكل عظمية تعود لثدييات بحرية منها الحيتان وسمك التونا الأزرق وأسماك شمس المحيط وغيرها في إشارة تدل على تكرار تقويم الذبائح عند حضارة موتشي.

وقامت حضارة تشيموس بقلب حضارة موتشي، إلى أن وصل زمن حضارة الإنكا التي تمكنت من التمدد من الإكوادور حتى سواحل تشيلي على المحيط الهادئ وبنت "ماتشو بتيشو"، أبرز المدن الأثرية التي تقع في تشيلي حالياً.

وانتهى زمن الإنكا بحلول 1530 عند وصول المستعمرين الإسبان.

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