أزمة حظر متابعي ترامب على تويتر تعود مجددا إلى ساحات القضاء

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك، معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".

ويبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليونا، ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه يوم الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.

وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاسئتناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو/ أيار 2018 كان قد أجبر ترامب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.

ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وجاء في حكم القاضي بارينغتون باركر بمحكمة الاستئناف "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام‭‭‭ ‬‬‬يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".

ويطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.

وكان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.

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