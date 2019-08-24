شاهد: فشل التحام مركبة روسية تحمل إنسانا آليا بمحطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالات أنباء روسية أن مركبة فضاء روسية من نوع سويوز تحمل إنسانا آليا شبيها بالبشر لم تتمكن من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية يوم السبت.

كان الإنسان الآلي (فيدور) والمأخوذ اسمه من الحروف الأولى للاسم الكامل (فاينال إكسبريمنتال دمونستريشن أوبجت ريسيرتش) في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمر أسبوعين لاختبار مهاراته ودعم الطاقم.

وقالت وكالة إنترفاكس نقلا عن تلفزيون ناسا إن عملية الالتحام التي كانت مقررة الساعة 0530 بتوقيت جرينتش لم تتم لأمور تتعلق بنظام الالتحام الآلي.

وقالت وكالة الإعلام الروسي نقلا عن مركز التحكم الروسي في المركبة إنها تبعد حاليا 96 مترا عن المحطة وإن المسؤولين يعتزمون القيام بمحاولة أخرى صباح الاثنين.

وهذا أول روبوت أشبه بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء. وكانت ناسا قد أرسلت إنسانا آليا مماثلا إلى الفضاء عام 2011 للعمل في أجواء محفوفة بالمخاطر.

والروبوت فيدور في حجم شخص بالغ ويمكنه محاكات حركات جسم الإنسان.

ومحطة الفضاء الدولية هي مشروع مشترك لوكالات فضاء من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.

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