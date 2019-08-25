المرصد السوري: مقتل عضوين لحزب الله وإيراني في ضربات جوية قرب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عضوين في جماعة حزب الله اللبنانية ومواطنا إيرانيا قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي يوم أمس السبت، إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" نحو أهداف في إسرائيل.

نفي إيراني

في المقابل، ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية أن قائدا كبيرا بالحرس الثوري نفى اليوم الأحد إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية بسوريا.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن الميجر جنرال محسن رضائي قوله "هذا كذب وغير صحيح. لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية (العسكرية) لم تُصب بضرر".

وتقول إيران إن لها مستشارين عسكريين في سوريا وتنفي أن يكون لها قوات مقاتلة هناك.

وقال رضائي الذي كان قائدا للحرس الثوري في الثمانينات والتسعينات لكنه لا يشغل منصبا عسكريا الآن "الإجراءات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة معا في سوريا والعراق تشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيرد عليها قريبا المدافعون عن سوريا والعراق".

وحملت فصائل مسلحة عراقية يوم الأربعاء الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية سلسلة من الانفجارات التي وقعت مؤخرا في قواعدها ومستودعاتها للأسلحة.

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