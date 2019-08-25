حزب الله يعلن أن إحدى الطائرتين المسيرتين كانت مفخخة وألحقت أضراراً بمركزه الاعلامي

قال مسؤول بحزب الله في حديث لرويترز، إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد 25 أغسطس/آب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير خارجية.

وأفاد مسؤول حزب الله، أن الطائرة المسيرة الثانية تسببت في حدوث العديد من الأضرار لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، أن طائراته قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف في إسرائيل.

وقال سكان في الضاحية الجنوبية، إنهم سمعوا صوت انفجار.

هذا وقال شاهد عيان، إن الجيش اللبناني أغلق الشوارع في أحد الأحياء حيث اشتعل حريق، ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت شهرا في العام 2006 ، وأسفرت عن سقوط نحو 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين و158 قتيلا في إسرائيل معظمهم جنود.

وشكا لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب اختراق طائرات إسرائيلية بشكل منتظم مجاله الجوي في السنوات الأخيرة.

وزاد قلق إسرائيل نتيجة تنامي نفوذ إيران عدوها الإقليمي خلال الحرب في سوريا المجاورة، حيث تقدم طهران وحزب الله دعما عسكريا مهما لدمشق. وتقول إسرائيل إن قواتها الجوية شنت مئات الهجمات في سوريا ضد ما تصفه بأهداف إيرانية وعمليات نقل أسلحة إلى حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات التي تم شنها في سوريا يوم أمس السبت أحبطت هجوما كانت إيران تعتزم شنه في إسرائيل .

وقال التلفزيون السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في دمشق، وقال الجيش إنه دمر معظم الصواريخ الإسرائيلية.

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