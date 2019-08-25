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التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية حوثية أطلقت على المملكة

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بقلم:  Euronews 
نموذج من صاروخ بدر واحد الذي يزعم الحوثيون أنهم استخدموه في عملية اليوم
نموذج من صاروخ بدر واحد الذي يزعم الحوثيون أنهم استخدموه في عملية اليوم -
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رويترز
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نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت 6 صواريخ باليستية حوثية أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي إن مدينة جازان تعرضت لهجوم بصواريخ أطلقت من محافظة صعدة في اليمن.

ويأتي الرد الذي نقلته "واس" بعد أن قال متحدث باسم الحوثيين إن الحوثيين أطلقوا 10 صواريخ باليستية صوب مطار جازان في السعودية، وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى دون تأكيد من السلطات السعودية.

ولم يذكر المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية في البيان إذ ما أدى الهجوم الصاروخي إلى سقوط أضرار مادية أو إصابات بشرية.

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