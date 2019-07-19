أمريكا تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن عضو في حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عضو كبير في جماعة حزب الله اللبنانية، قالت إنه نسق تفجير مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس أيرس في الأرجنتين على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاما وأدار عمليات إرهابية في نصف الكرة الغربي لصالح حزب الله منذ ذلك الحين".

من جانبه، أعلن مسؤول أمريكي كبير أن أمريكا تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بأية معلومات عن سلمان رؤوف سلمان.

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