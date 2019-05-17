شاهد: دوي انفجارات في دمشق والمضادات السورية تتصدى "لأهداف معادية"

ذكر التلفزيون السوري يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من "الأراضي المحتلة"، في إشارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتمكنت من إسقاط عدد منها.

وقال سكان في العاصمة دمشق إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات قبل فترة وجيزة من الموجز الإخباري الذي أذاع نبأ الواقعة.

عرض التلفزيون صورة ليلية لسماء دمشق أثناء تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف. ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

ولم يرد تعليق فوري من إسرائيل لكنها في الأشهر القليلة الماضية أصبحت أكثر إقداما على استهداف مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران وحزب الله حليفي دمشق المقربين.

وتنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر تهديد لها في حين تعتبر حزب الله الشيعي اللبناني أكبر تهديد على حدودها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق.

هجمات سابقة

وفي مارس الماضي قالت وكالة الأنباء السورية ناسا إن الجيش السوري تصدى لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية خلال غارات على منطقة صناعية في شمال مدينة حلب ومحيط مطارها.

وجاء في بيان للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ ووقع اضرار مادية فقط حسب المصادر العسكرية.

وفي شهر مايو من العام الماضي ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع يوم الخميس إن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها عليها إسرائيل خلال ليل الأربعاء.

كانت إسرائيل قالت إن القوات الإيرانية في سوريا نفذت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان في وقت مبكر يوم الخميس مما دفع إسرائيل لشن واحد من أعنف الضربات الصاروخية على سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: المعارضة تستهدف شاحنة حكومية بقذائف والقتال يستعر شمال غرب سوريا

إيران أرسلت شحنة نفطية إلى سوريا لتخفيف أزمة الوقود

بداية التصعيد مع إيران وتسارع الأحداث.. هل من حرب؟