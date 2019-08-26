قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران، مضيفا أن أسلوب الحياة المفروض على الإيرانيين غير مقبول.

ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحفيين خلال قمة لقادة مجموعة الدول السبع إنه لم يتفاجأ من دعوة فرنسا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات يوم الأحد على هامش القمة.

لكنه قال إنه لم يرغب في مقابلة ظريف شخصيا وأن لقاء كهذا سابق جدا لأوانه.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد نشر صورا على حسابه الرسمي في تويتر لحظة لقائه مع الرئيس الفرنسي خلال حضوره قمة مجموعة السبع.

مغردا "على الرغم من الجهود الأمريكية لتدمير الدبلوماسية، التقيت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم.

خليج عدن

ذكرت قناة برس تي.في التلفزيونية الحكومية الإيرانية اليوم الاثنين أن طهران نشرت مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة.

وقالت القناة إن المدمرة سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة طائرات هليكوبتر. ووصفت القناة المدمرة بأنها أحدث المدمرات الإيرانية.