أستراليا تخطط لحجب المحتوى المتطرف على الأنترنت

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده تخطط لحجب مواقع الكترونية لمنع انتشار المحتوى المتطرف خلال "الأزمات".

وقال موريسون الأحد من بياريتس في فرنسا حيث تعقد قمة مجموعة السبع أن هذا الاجراء ضروري للرد على الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا في آذار/مارس الماضي.

وأضاف أن المجزرة التي تم بثها بشكل حي على الانترنت وأودت بحياة 51 مصليا "تظهر كيفية استغلال المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية لاستضافة العنف المتطرف والمحتوى الإرهابي".

وأكد موريسون أن "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في أستراليا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لحرمان الإرهابيين من فرصة تمجيد جرائمهم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات على الصعيدين المحلي والعالمي".

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون رويترز

وبموجب التدابير التي سيتم اتخاذها، فإن مفوض الأمن الالكتروني الأسترالي سيعمل مع شركات التكنولوجيا لتقييد الوصول إلى المواقع التي تروّج للمواد الإرهابية.

وسيعهد ايضا الى مركز جديد للتنسيق خلال الأزمات لرصد الأحداث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة لفرض رقابة عليها.

وفي أعقاب هجوم كرايستشيرش أنشأت استراليا فريق عمل للتعاون مع عمالقة الانترنت مثل فيسبوك ويوتيوب وأمازون وميكروسوفت وتويتر من أجل مواجهة انتشار المحتوى المتطرف على الشبكة.

ولم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذه التدابير، لكن موريسون لوّح بأنه سيكون هناك تشريعات مرتقبة في حال عدم تعاون شركات التكنولوجيا.