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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: تأجيل قضية منتج الأفلام واينستين المتهم فيها بالاغتصاب

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
واينستين أثناء خروجه من قاعة المحكمة
واينستين أثناء خروجه من قاعة المحكمة -
حقوق النشر
رويترز
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دفع المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين ببراءته يوم الاثنين من اتهام جديد بينما تأجلت محاكمته المقبلة إلى يناير كانون الثاني في قضية اتهمه فيها المدعون بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ودفع واينستين (67 عاما) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، حيث تأجلت محاكمته أربعة أشهر إلى السادس من يناير كانون الثاني 2020. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في التاسع من سبتمبر أيلول.

ووُجه لواينستين اتهامان بالاعتداء الجنسي استنادا لمزاعم من امرأتين في 2006 و2013. وهذان الاتهامان مشابهان لاتهامات واجهها في لائحة سابقة.

لكن اللائحة الجديدة تكشف أيضا أن امرأة ثالثة ستُستدعى للشهادة بشأن ما إذا كان واينستين اغتصبها في عام 1993. ولا يمكن اتهام واينستين مباشرة باغتصاب تلك المرأة، وهي الممثلة أنابيلا سكيورا، بسبب سقوط حقها بالتقادم.

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المصادر الإضافية • رويترز عربي