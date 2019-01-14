اعتقال 55 رجلا في بريطانيا بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال

وقالت شرطة ويست يوركشاير اليوم إن الأشخاص اعتقلوا في عدة مناطق مثل ديوسبوري وبرادفورد وباتلي، خلال الأشهر الماضية.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 55 رجلا بعد ادعاءات بالاستغلال الجنسي للأطفال ، في حوادث وقعت بين عامي 2002 – 2009.

وقد خضع الموقوفون للاستجواب، وأطلق سراحهم مع بقائهم قيد التحقيق.

وتأتي التحقيقات بعد ادعاءات من قبل 7 سيدات، تم الاعتداء عليهن في طفولتهن، ومعظمهم من منطقتي ديوسبري وباتلي.

المحقق إيان ثورنيس قال:"الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة بشعة، يقع ضحيتها الأشخاص الأكثر ضعفا في مجتمعنا".

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وأضاف:"لدينا فرق مختصة بالحماية، في كل مناطق ويست يوركشاير، بما فيها من ضباط شرطة مختصون بالتعامل مع استغلال الأطفال".

وحث ثورنس أي شخص وقع ضحية اعتداء جنسي على إبلاغ الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع للجميع، من قبل محترفين ومختصين في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.