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قبرص

بريطانية تؤكد تعرضها للاغتصاب الجماعي من قبل 12 إسرائيليا في قبرص وتنفي اختلاق اتهامها لهم

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
سائحة بريطانية اتهمت 12 شابا إسرائيليا باغتصابها خارج محكمة في باراليمني بقبرص
سائحة بريطانية اتهمت 12 شابا إسرائيليا باغتصابها خارج محكمة في باراليمني بقبرص
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دفعت فتاة بريطانية اتهمت مجموعة من الشبان الإسرائيليين باغتصابها جماعيا ببراءتها يوم الثلاثاء من تهمة اختلاق ذلك الاتهام.

وأُلقي القبض على الشابة البالغة من العمر 19 عاما بعدما قالت الشرطة إنها سحبت الاتهام بأن 12 شابا إسرائيليا اغتصبوها في غرفة بفندق في منتجع آيا نابا لتمضية العطلات في منتصف يوليو تموز.

وأبلغ محاموها الصحفيين قولها إنها أجبرت على سحب الاتهام.

وأمرت اليوم الثلاثاء، محكمة في مدينة باراليمني بإطلاق سراحها بكفالة قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، بعد أن قضت شهرا في الاحتجاز.

واعتقلت السلطات الإسرائيليين، الذين كانوا يقضون عطلة في قبرص، قبل أن تفرج عنهم لاحقا دون اتهام، وكانوا قد نفوا زعم الاعتداء على الفتاة البريطانية وعادوا منذ ذلك الحين إلى إسرائيل.

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