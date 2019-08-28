أمريكا تكشف عن تعديل جديد بشأن خطتها للسلام في الشرق الأوسط

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب غرينبلات على تويتر "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأراد فريق ترامب المعني بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يضم المستشار البارز جاريد كوشنر زوج ابنته، الكشف عن الخطة السياسية خلال هذا الصيف لكن إخفاق نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات جرت في أبريل نيسان تسبب في تأجيل الكشف عنها.

وسيخوض نتنياهو انتخابات جديدة في 17 سبتمبر أيلول وإذا تمكن من الفوز فيها فسيحاول تشكيل ائتلاف حاكم مرة أخرى.

وأعلن البيت الأبيض في يونيو حزيران الشق الاقتصادي من خطة ترامب للسلام وسعى لحشد التأييد لها في مؤتمر دولي لوزراء المالية في البحرين.

ويقترح الشق الاقتصادي خطة قيمتها 50 مليار دولار لتأسيس صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة ولتمويل إقامة ممر للنقل بقيمة خمسة مليارات دولار لربط قطاع غزة بالضفة الغربية.

لكن زعماء دول الخليج العربية يريدون معرفة تفاصيل الشق السياسي الذي سيركز على حل بعض أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل الموافقة على المشاركة في الشق الاقتصادي.

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