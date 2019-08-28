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اليابان

شاهد: الأمطار تغمر شوارع اليابان

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بقلم:  يورونيوز 
الشرطة اليابانية تتثبت من حالة الطريق الذي غمرته مياه الأمطار في محافظة ساغا
الشرطة اليابانية تتثبت من حالة الطريق الذي غمرته مياه الأمطار في محافظة ساغا
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تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات جنوب اليابان، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وأثار القيام بعمليات إجلاء واسعة للسكان.

وأظهرت لقطات مصورة (نشرها أحد المستخدمين للانترنت هو ألان ريسندز على موقع تويتر) الناس وهم يشقون الشوارع التي غمرتها المياه في محافظة ساغا.

في الأثناء رفعت مصالح الرصد الجوي اليابانية مستوى الإنذار إلى الدرجة الخامسة، وأصدرت تحذيراتها إلى الأهالي في مناطق واسعة من كيوشو، الذين لم يعهدوا مثل هذه الأمطار الغزيرة سوى مرة واحدة خلال عقود.

من جانبه قال الجيش الياباني أو كما يعرف بقوات الدفاع الذاتي إنه نشر حوالي 100 من قوات مجابهة الكوارث، بطلب من محافظة ساغا.

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