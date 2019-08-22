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اليابان

فيديو لمناورات عسكرية للجيش الياباني عند سفح جبل فوجي

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بقلم:  يورونيوز 
عسكريون يابانيون يقومون بإنزال من مروحية عسكرية من طراز شينوك
عسكريون يابانيون يقومون بإنزال من مروحية عسكرية من طراز شينوك -
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رويترز
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استعرضت قوات الدفاع الذاتي اليابانية قدراتها القتالية خلال مناورات عسكرية صيفية سنوية عند سفح جبل فوجي اليوم الخميس، الموافق في الثاني والعشرين من آب/أغسطس.

وشارك أكثر من 2400 عسكري في المناورات التي تمت أمام حشد من الحاضرين و80 دبابة و20 طائرة في مجموعة متنوعة من التدريبات القتالية التي أُطقت خلالها ذخيرة حية.

واحتشد الألوف لمشاهدة التدريبات، التي تُنظم سنويا منذ عام 1961، وعبر كثيرون عن إعجابهم الشديد بها. ووافقت الحكومة اليابانية العام الماضي على ميزانية قياسية للدفاع مما يساهم في زيادة بنسبة 12 في المئة تقريبا خلال سبع سنوات.

المصادر الإضافية • رويترز