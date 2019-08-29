اتهم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إيران بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه لجماعة حزب الله في لبنان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش في إفادة للصحفيين "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة".

وتابع "هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. المزيد من المواقع".

ونشر موقع الجيش الاسرائيلي على تويتر فيديو استعرض فيه عدد من الشخصيات الإيرانية واللبنانية التي قال إنها تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

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