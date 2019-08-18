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الكويت

وكالة: أمير الكويت تعافى من عارض صحي ألم به

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت -
حقوق النشر
رويترز
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قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له سموه" وإنه الآن في حالة صحية طيبة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.

وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006.

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