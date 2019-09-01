هل دقت طبول الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

أعلن حزب الله في بيان، إن عناصره دمرت سيارة عسركية إسرائيلية عند الحدود ما أدى إلى قتل وجرح من فيها.

وقال البيان "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها". وقد حملت المجموعة التي نفذت الضربة ضد السيارة الإسرائيلية اسم مقاتليْن من الحزب سقطا في الغارة في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع.

وقد أعلن الجيش اللبناني أن إسرائيل قد أطلقت نحو 40 قذيفة على جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال من جهته إن عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وحزب الله يقول إنه دمر مدرعة إسرائيلية قرب الحدود بحسب بيان صادر عن التنظيم.

كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن قناة المنار التابعة للحزب أن الجيش الإسرائيلي قصف قرية مارون الراس في جنوب لبنان وقد أظهر البث الحي للقناة أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المكان.

وكانت إسرائيل في حالة استنفار تحسبا لحدوث مواجهة مع حزب الله بعد حادثة الطائرات المسيرة في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى لتهديد مباشر لأمين عام الحزب الذي توعد إسرائيل بالردّ على الهجوم بعد اتهما تل أبيب بالوقوف وراءه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر أمس بمزيد من القوات على الحدود مع لبنان في أحدث موجة توتر منذ حرب تموز يوليو من عام 2006.

وإثر إطلاق الصواريخ التي أعلن عنها جيش الدولة العبرية، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامرها لسكان المناطق الحدودية أن يلزموا منازلهم كما أفادت رويترز أن سحبا من الدخان شوهدت وهي تتصاعد من المنطقة كما سُمع دور انفجارات. وفي وقف سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني ان طائرة إسرائيلية مسيرة قد أسقطت مادة حارقة ما أدى لنشوب حريق في غابة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

على صعيد سياسي، اتصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدبلوماسي الفرنسي إيمانويل بون في محاولة لخفض حدة التصعيد الجارية.

كما دعت قيادة القوات الأممية اليونيفيل في جنوب لبنان جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"

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