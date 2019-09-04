وكالة الفضاء الأوروبية تجنِّب أحد أقمارها الصناعية الأصطدام بآخر أميركي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها جنّبت أحدَ أقمارها الصناعية المتخصصة بعلوم الأرض، الاصطدام بواحدٍ من الأقمار الصناعية التابعة لمشروع "ستارلينك" الفضائي، الهادف إلى إتاحة الانترنت عبر الفضاء لتغطي كافة أرجاء المعمورة.

مشروع "ستارلينك"، الذي يملكه الملياردير ايلون ماسك، يقوم على وضع 12 الف قمر صناعي في مدارين؛ المدار الأول وهو على ارتفاع 1200 كم، ويدور فيه 4425 قمراً، والمدار الثاني على ارتفاع 340 كم، ويدور فيه 7518 قمراً وذلك من أجل أن يتم التواصل بين الأقمار في المدارين وبين كوكب الأرض بسرعة كبيرة.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية على حسابها في "تويتر" أنه للمرة الأولى، قامت وكالة الفضاء الدولية بمناورة لتجنب الاصدام من أجل حماية أحد أقمارها الصناعية من الاصطدام بسربٍ من الأقمار الصناعية.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن القمر الصناعي الذي جنّبت أحد قمرها "أيولوس" الاصطدام فيه هو "ستارلينك44" الذي يتحرك في مدار أقصر من باقي الأقمار الصناعية الستون التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" في شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في تغريدة أخرى أن خبراءها قاموا بحساب خطر الاصطدام بين "أيلولوس" و"ستارلينك44"، وذلك من خلال زيادة ارتفاع القمر العائد إليها بحيث يتجاوز مدار أقمار "ستارلينك".

وتعدّ شركة "سبيس إكس" الأمريكية، التي أسسها الملياردير ماسك، الشركة الخاصة الوحيدة في العالم التي تقوم بإرسال مركبات فضاء إلى مدار حول الأرض، وتستطيع إعادتها إلى الأرض.