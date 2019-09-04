نتفليكس تسعى للحصول على تراخيص في تركيا ضمن إطار قوانين البث الجديدة

تقدمت الشبكة الأمريكية لخدمة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس بطلب للحصول على ترخيص لمواصلة العمل في تركيا بموجب قواعد جديدة للبث عبر الإنترنت أثارت مخاوف بشأن الرقابة المحتملة في المستقبل.

ويأتي هذا في أعقاب منح الحكومة التركية الشهر الماضي السلطة الكاملة لهيئة الرقابة على الإذاعة و التلفزيون لمراقبة شاملة لمحتويات الإنترنت، بما في ذلك محطات الأخبار و منصات البث المباشر.

من جهته أعلن رئيس هيئة الرقابة ابيكير شاهين في تغريدة له على موقع توتيرعن تقديم أكثر من 600 مؤسسة إعلامية طلبها لتراخيص البث الجديدة بمن فيهم شركة نتفليكس بالإضافة إلى منصات بث مباشر محلية مثل Puhu TV و Blu TV.

وكجزء من شروط حصولها على الترخيص ستضطر مؤسسة لوس جاتوس، المتعاقدة مع شركة نتفليكس للبث خارج الولايات المتحدة، بفتح مكتب لها في تركيا و دفع ما مقداره 0.5% من الإيرادات المحققة هناك للحكومة التركية.

و تقدم شبكة نتفليكس خدماتها لما يقارب 1.5 مليون مشترك في تركيا مما يجعل السوق التركية مصدراً مهماً ومربحاً للشركة في ظل المنافسة التي يشهدها سوق البث المباشر.

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