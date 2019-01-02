"نتفليكس" تلغي حلقة من مسلسل ساخر بعد شكوىً سعودية

فرضت شبكة بث المسلسلات والأفلام الأميركية "نتفليكس" الرقابة على إحدى حلقات مسلسلها الكوميدي الساخر "باتريوت أكت" (عمل وطني) بعد شكوى تقدمت بها المملكة العربية السعودية لدى القناة.

وقامت الشبكة بحذف حلقة من المسلسل، الذي وصفته "بي بي سي" بالكوميديا السوداء، من على شبكتها السعودية، ولكنها تركتها متاحة خارج المملكة.

مع ذلك، يمكن للجمهور السعودي مشاهدة الحلقة عبر حساب المسلسل الخاص على "يوتيوب".

وأكدت "نتفليكس" الخبر لصحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، مضيفة أنها "تدعم حرية الفن بقوة" ومبررة قرارها " بالامتثال للقانون المحلي السعودي".

وتقول الشبكة إنها قامت بذلك الإجراء بعد طلب تلقته من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بحسب المصدر نفسه.

وفي التفاصيل، ينتقد الممثل الأميركي حسن منهج، في الحلقة الثانية من مسلسل "باتريوت أكت"، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بسبب جريمة قتل الصحافي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول - أكتوبر الماضي.

وكان خاشقجي، الذي عمل كمستشار للعائلة الملكية في السعودية، قد انتقد المملكة وولي العهد بشكل خاص، في الفترة الأخيرة من خلال كتاباته في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وغادر خاشقجي المملكة منذ أكثر من سنة وتحدث في أكثر من منشور له عن "تضييق الحريات" في المجال الصحافي في المملكة.

ووجهت المملكة أصابع الاتهام بارتكاب الجريمة لأحد عشر شخصاً ولكنها نفت مراراً علاقة ولي العهد بالجريمة.

كذلك تنتقد الحلقة الثانية من المسلسل "التورط" السعودي في الحرب اليمنية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت السعودية في المرتبة 169 من أصل 180 فيما يتعلق بحرية العمل الصحافي في تقرير نشرته في تشرين الأول – أكتوبر الفائت.